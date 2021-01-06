بايدن: الديمقراطية الاميركية تحت هجوم غير مسبوق

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إن «الديمقراطية الاميركية تحت هجوم غير مسبوق»، وذلك بعد ساعات من افتحام عدد كبير من أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونغرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

وأضاف في خطاب منذ قليل، «ما حدث لا يمت للاحتجاج بصلة وأنا مصدوم بشكل كبير لوصول أميركا إلى هذا الوضع»، ووصف اقتحام أنصار ترامب للكونجرس بأنه «اعتداء على أقدس المؤسسات الأميركية» وأوضح «ما نراه هم متطرفون خارجون عن القانون هذه فوضى، هذا مشين ومرفوض، وهذه المشاهد لا تعكس أميركا».

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونغرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية، بحسب «سكاي نيوز». في غضون ذلك أعلنت عمدة واشنطن تعلن حظر تجوال بداية من السادسة مساء تحسباً لأي أعمال عنف، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس تعمل حاليا على إغلاق كامل لمبنى الكونغرس.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى «عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة». ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.