عضو في الكونغرس الأميركي: استخدام «غاز مسيل للدموع» في القاعة المستديرة في الكابيتول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 10:43 مساء
عناصر من الشرطة يشهرون السلاح داخل قاعة الكونغرس. (الإنترنت)

قال عضو في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، إن «غازًا مسيلًا للدموع» اُستخدم الأربعاء في القاعة المستديرة في الكابيتول بعدما اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى احتجاجًا على هزيمته.

وأفاد أحد مصوري «فرانس برس» بوجود دخان في الجو في القاعة المستديرة الواقعة تحت قبة الكابيتول التي احتشد فيها أكثر من مئة محتج. وكتب النائب الديمقراطي جيم هايمز: «طلبت منا الشرطة إخراج الأقنعة الواقية من الغاز بعد استخدام الغاز المسيل للدموع في القاعة المستديرة». وعلق مجلسا النواب والشيوخ جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بعد دخول مؤيدي ترامب إلى المبنى، بحسب «فرانس برس».

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