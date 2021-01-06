فوضى في الكونغرس: الشرطة تشهر مسدساتها داخل مجلس النواب.. وأنصار ترامب يحتلون المبنى (فيديو)

الشرطة تشهر مسدساتها داخل مجلس النواب. (الإنترنت)

سادت حالة من الفوضى والهرج في مقر الكونغرس الأميركي إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى أثناء جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن.

وعلقت الجلسة المشتركة إثر احتدام الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار ترامب الذين احتشدوا منذ ساعات رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، بحسب «بي بي سي».

وأظهرت صور حشود من المتظاهرين يتخطون الحواجز الأمنية خارج المبنى قبل اقتحامه، وشوهد عدد من أنصار ترامب أمام قاعة مجلس الشيوخ بينما شوهد محتجون آخرون وهم يحملون السلاح.

وقال نائب أميركي إن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحامه الأربعاء.

وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس إن «أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة». وأضاف «صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز».

حظر تجول بوشنطن

وفرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول الأربعاء يشمل كامل المدينة إثر تجاوز متظاهرين داعمين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حواجز الأمن في مبنى الكابيتول.

ويبدأ سريان الحظر عند الساعة السادسة مساءً (23,00 ت.غ)، وجاء القرار بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.