ترامب يدعو المتظاهرين للحفاظ على السلمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 10:12 مساء
أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكونغرس. (الإنترنت)

دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى احتجاجات «سلمية»، الأربعاء، بعدما اقتحم مؤيدون له مبنى الكابيتول إثر تظاهرة حث خلالها الكونغرس على رفض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة: «الرجاء دعم شرطة الكابيتول وقوى إنفاذ القانون» بعد أكثر من ساعة على اختراق المحتجين الطوق الأمني حول مقر الكونغرس. وتوجه ترامب لأنصاره «ابقوا مسالمين». وقال ترامب: «يرجى دعم شرطة الكابيتول وإنفاذ القانون.. إنهم حقًّا إلى جانب بلادنا.. ابقوا هادئين!».

وأغلقت السلطات مبنى الكابيتول، الأربعاء، إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن الحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب، وفق «رويترز».

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في «مسيرة إنقاذ أميركا» في حديقة «إيليبس»، جنوب البيت الأبيض، في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم. ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

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