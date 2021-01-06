أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكونغرس.. وإعلان حظر التجول في واشنطن

أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكونغرس. (الإنترنت)

اقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة الأميركية حول مبنى الكونغرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى.

واقتحم مناصرو ترامب الحواجز وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونغرس ورفعوا أعلاما مناصرة للرئيس ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية، بحسب «سكاي نيوز».

في غضون ذلك أعلنت عمدة واشنطن تعلن حظر تجوال بداية من السادسة مساء تحسباً لأي أعمال عنف، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس تعمل حاليا على إغلاق كامل لمبنى الكونغرس.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى «عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة». ودعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.

ووصل أنصار ترامب إلى الكونغرس في وقت اعترض فيه نواب جمهوريون على إقرار الكونغرس بفوز بايدن على ترامب بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة، في خطوة من المتوقع أن يبطلها مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما.