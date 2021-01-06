الشرطة تخلي أبنية داخل مقر الكونغرس في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 09:36 مساء

أمرت الشرطة بإخلاء أبنية في مقر الكونغرس الأميركي في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب تجاوزوا الحواجز الأمنية عند درج الكابيتول.

ووجهت شرطة الكونغرس الأوامر إلى الموظفين بمغادرة مبنى كانون وجناح آخر كبير يضم مكاتب بعدما دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد تراب مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز جو بايدن، خلال جلسة خاصة مشتركة لمجلسي الكونغرس في واشنطن. وقالت النائبة نانسي مايس في تغريدة: «لقد أخليت مكتبي للتو في مبنى كانون بسبب تهديد قريب. ونرى الآن محتجين يهاجمون شرطة الكابيتول»، وفق «فرانس برس».

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