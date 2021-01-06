الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي

جو بايدن مع المرشحان لمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي جون أوسوف (يسار) ورافايل وارنوك (يمين) خلال تجمع انتخابي في أتلانتا. 4 يناير 2021. (أ ف ب)

اقترب الديمقراطيون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بعد فوزهم التاريخي الأول في انتخابات فرعية في جورجيا، في خطوة حاسمة لبداية ولاية جو بايدن، وقبل ساعات قليلة من اجتماع الكونغرس الرامي إلى إضفاء الطابع الرسمي على فوز الرئيس المنتخب في اقتراع الثالث من نوفمبر، جاءت هذه النتائج مشجعة جدا لجو بايدن الذي يأمل في بدء ولايته في 20 يناير بكل مقومات السلطة.

ويوم الأربعاء، أفادت شبكات «سي إن إن» و«سي بي إس» و«إن بي سي» بأن المرشح الديمقراطي رافاييل وارنوك هزم السيناتورة الجمهورية كيلي لوفلير، وسيطبع وارنوك (51 عاما)، القس في كنيسة في أتلانتا، التاريخ إذ سيكون أول سيناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية.

ويتركز الاهتمام الآن على نتائج الانتخابات للمقعد الثاني الذي سيحسم الغالبية في مجلس الشيوخ، وتحتدم المنافسة عليه بين السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو وخصمه الديمقراطي جون أوسوف، وكان أوسوف متأكدا من أنه سيحقق مفاجأة بفوزه بفارق ضئيل على بيردو.

وكتب فريق حملته «بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، نتوقع فوز جون أوسوف في هذه الانتخابات»، موضحا أن «الأصوات التي لم يتم فرزها بعد، أُدلي بها في أجزاء من الولاية سيطر عليها جون»، وسار العديد من المحللين في الاتجاه نفسه.

ومثل كيلي لوفلير، قال فريق ديفيد بيردو إنهم يريدون الانتظار حتى يجري فرز كل الأصوات، وكتب «نعتقد أن السيناتور بيردو سيكون الفائز في النهاية»، ويمثل أداء الديمقراطيين في هذه الولاية الجنوبية المحافظة تقليديا، إهانة قاسية للحزب الكبير القديم، وإذا تأكد النصر المزدوج، فإن الجمهوريين، بعد خسارتهم البيت الأبيض ، سيخسرون أيضا مجلس الشيوخ، وهذه النتائج تمثل أيضا نكسة جديدة لدونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته، والذي أدى لجوؤه إلى إطلاق نظريات مؤامرة بشأن تزوير الانتخابات إلى نتائج عكسية إلى حد كبير، وفقا للبعض في معسكره.

ونجح الديمقراطيون المدفوعون بفوز جو بايدن في الولاية في 3 نوفمبر، وهو الأول منذ العام 1992، في حشد ناخبيهم، خصوصا الأميركيين من أصل أفريقي، وهو مفتاح أي نصر ديمقراطي، وإذا جرى تأكيد فوزه، سيصبح جون أوسوف البالغ من العمر 33 عاما أصغر سيناتور ديمقراطي منذ جو بايدن (العام 1973)، وبالتالي، سيحصل الديمقراطيون على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ، وهو عدد مماثل للجمهوريين، لكن كما ينص الدستور، سيكون لنائبة الرئيس المستقبلية كامالا هاريس سلطة تحديد الأصوات وبالتالي ترجيح كفة الميزان إلى الجانب الديمقراطي.

رقم قياسي لانتخابات مجلس الشيوخ

وقال بايدن الذي سيصبح في أقل من ثلاثة أسابيع الرئيس الـ46 للولايات المتحدة «كل شيء يحدد اليوم»، وتمكن أكثر من ثلاثة ملايين ناخب، وهو رقم قياسي لانتخابات فرعية لعضوية مجلس الشيوخ في جورجيا، من التصويت مسبقا، أي حوالي 40 في المئة من الناخبين المسجلين في الولاية.

بالنسبة إلى دايف واسرمان المحلل في الموقع المستقل «كوك بوليتيكل ريبورت»، فإن ليلة الانتخابات هذه تذكر بانتخابات منتصف الولاية، وكتب على «تويتر» «هذا ما رأيناه في العام 2018. كثير من ناخبي ترامب لا يحتشدون عندما لا يكون ترامب على بطاقة الاقتراع»، وفي دليل على الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الانتخابات، ذهب بايدن وترامب الاثنين إلى الولاية لدعم مرشحيهما.

قد تكون هذه الانتخابات الفرعية «فرصتكم الأخيرة لإنقاذ أميركا كما نحبها» بحسب ما قال ترامب خلال مهرجان انتخابي نظم مساء الاثنين في دالتون، وفي أسبوع مزدحم ومليء بالتحديات، سيجتمع الكونغرس في وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء لتسجيل تصويت الناخبين الكبار بشكل رسمي لصالح جو بايدن (306 مقابل 232)، وإن كانت نتيجة هذا الإجراء الدستوري الذي عادة ما يكون مسألة شكلية بسيطة، ليست موضع شك، إلا أن حملة ترامب الساعي لإبطال نتائج الانتخابات تضفي على هذا اليوم طابعا خاصا.

ورغم اعتراف بعض الشخصيات الجمهورية البارزة ومن بينها زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أخيرا بفوز جو بايدن، ما زال بإمكان ترامب الاعتماد على الدعم الراسخ لعشرات البرلمانيين، في مجلس النواب كما في مجلس الشيوخ، وعد هؤلاء بالتعبير عن اعتراضهم الأربعاء، وإعادة طرح مزاعم التزوير داخل مبنى الكابيتول.

ووجه ترامب تحذيرا مبطنا إلى نائبه مايك بنس الذي يقع على عاتقه إعلان جو بايدن فائزا في الرئاسة الأميركية، وكتب على «تويتر» الثلاثاء «يتمتع نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين الكبار الذين جرى اختيارهم من طريق التزوير»، في الشارع، بدأ أنصار للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته التجمع في العاصمة رافعين رايات تحمل اسمه.

وأكد الرئيس المنتهية ولايته أنه سيتوجه بكلمة إلى أنصاره الأربعاء عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش، من ساحة «إليبس» الواقعة في جنوب البيت الأبيض، ومن جانبه، امتنع جو بايدن عن التعليق على هذا الضغط غير المسبوق في يوم تكون فيه الإجراءات عادة شكلية. ومن المقرر أن يلقي خطابا يوم الأربعاء عن الاقتصاد.