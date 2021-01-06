منع وصول بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 10:49 صباحا
شعار منظمة الصحة العالمية. (الإنترنت)

منعت السلطات الصينية وصول بعثة منظمة الصحة العالمية للبلاد بشأن التحقيق في مصدر فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وأعلنت بكين من جانبها، الأربعاء، أن التأخّر في إعطاء الضوء الأخضر لبعثة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس «كورونا المستجد» «ليست مجرد مسألة تأشيرة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية، هوا شونيينغ، لوسائل الإعلام أن المحادثات مستمرة بشأن «الموعد المحدد لزيارة مجموعة الخبراء والترتيبات المخصصة لها».

وبعد أكثر من عام بقليل على اكتشاف الإصابات الأولى في مدينة ووهان الصينية، تقرر إرسال عشرة علماء بارزين اختارتهم منظمة الصحة العالمية إلى الصين لمحاولة تتبع مصدر الفيروس لمعرفة طريقة انتقاله إلى البشر، لكن هذه الزيارة حساسة جدا للنظام الصيني الحريص على تجنب أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1,8 مليون شخص في أنحاء العالم.

من جانبه قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال «علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا بعد من إنجاز التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين»، مبديا «خيبة أمل كبيرة» بعد إبلاغه بذلك، مشيرًا إلى أن «اثنين من العلماء بدآ رحلتهما ولم يتمكن آخرون من السفر في اللحظة الأخيرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
أكثر من 3900 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
الجرندي لسفير أميركا لدى تونس: تضافر الجهود الدولية ضرورة لإنجاح الحوار الليبي
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف...
ليبيا
تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
«مالية الموقتة» تخصص 12.3 مليون دينار لتغطية توريد وتركيب محطات أكسجين لبعض ...
ليبيا
إيران تعلن رصد أول حالة من الفيروس المتحور
دولى
قادة الخليج يوقعون بيانا لتأكيد «التضامن والاستقرار»
عربى
ميلان يسعى لدك حصون يوفنتوس ويضع حسابا لأقدام كريستيانو الصاروخية
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغذية تؤثر على نبض قلبك