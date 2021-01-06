منع وصول بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس «كورونا»

شعار منظمة الصحة العالمية. (الإنترنت)

منعت السلطات الصينية وصول بعثة منظمة الصحة العالمية للبلاد بشأن التحقيق في مصدر فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وأعلنت بكين من جانبها، الأربعاء، أن التأخّر في إعطاء الضوء الأخضر لبعثة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس «كورونا المستجد» «ليست مجرد مسألة تأشيرة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية، هوا شونيينغ، لوسائل الإعلام أن المحادثات مستمرة بشأن «الموعد المحدد لزيارة مجموعة الخبراء والترتيبات المخصصة لها».

وبعد أكثر من عام بقليل على اكتشاف الإصابات الأولى في مدينة ووهان الصينية، تقرر إرسال عشرة علماء بارزين اختارتهم منظمة الصحة العالمية إلى الصين لمحاولة تتبع مصدر الفيروس لمعرفة طريقة انتقاله إلى البشر، لكن هذه الزيارة حساسة جدا للنظام الصيني الحريص على تجنب أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1,8 مليون شخص في أنحاء العالم.

من جانبه قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال «علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا بعد من إنجاز التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين»، مبديا «خيبة أمل كبيرة» بعد إبلاغه بذلك، مشيرًا إلى أن «اثنين من العلماء بدآ رحلتهما ولم يتمكن آخرون من السفر في اللحظة الأخيرة».