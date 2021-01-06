وسائل إعلام تتحدث عن فوز الديمقراطي وارنوك بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 09:23 صباحا

فاز المرشح الديمقراطي رافاييل وارنوك على السيناتورة الجمهورية كيلي لوفلير، في انتخابات جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأميركي، في انتخابات فرعية حاسمة ستطبع ولاية الرئيس المنتخب جو بادين، وفق ما أعلنت شبكات «سي إن إن» و«سي بي سي» و«إن بي سي» الأربعاء.

وسيطبع وارنوك، القس في كنيسة في أتلانتا، التاريخ إذ سيكون أول سيناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويتركز الاهتمام الآن على المقعد الثاني الذي تحتدم المنافسة عليه بين السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وخصمه الديمقراطي جون أوسوف.

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