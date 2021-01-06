أكثر من 3900 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

نقل مشتبه في إصابته بكورونا إلى سيارة إسعاف في كاليفورنيا، 29 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

سجلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 3900 شخص جراء فيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة أنّه بين مساء الإثنين ومساء الثلاثاء، توفي أكثر من 3930 شخصا بالوباء في البلاد، إضافة إلى إصابة أكثر من 250 ألفا آخرين بالفيروس، وفق وكالة «فرانس برس».

والحصيلة اليومية القياسية السابقة سجّلت قبل ستة أيام وبلغت في حينه 3920 وفاة، بدوره سجّل عدد المرضى في المستشفيات الأميركية رقما قياسيا بتخطيه 131 ألف مريض، وفقاً لـ«كوفيد تراكينغ برودجكت»، والوضع مقلق بالخصوص في جنوب البلاد وغربها.

وبسبب الأعداد الضخمة من الحالات في مستشفيات لوس أنجليس، بدأت خدمات الطوارئ في المقاطعة بتقنين الأكسجين والأسرّة في المستشفيات، وقد طلبت من طواقم الإسعاف الثلاثاء عدم نقل أي مصاب بذبحة قلبية إلى أيّ مستشفى إذا كانت فرص نجاته شبه معدومة.