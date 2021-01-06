اليوم.. ترامب يلقي خطاباً أمام أنصاره في واشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه سيلقي خطاباً في واشنطن الأربعاء أمام أنصاره الذين دعاهم للتظاهر احتجاجاً على جلسة يعقدها الكونغرس في اليوم نفسه للمصادقة رسمياً على هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.



وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «سأتّحدث في تجمّع أنقذوا أميركا غداً في إيلليبس في الساعة 11 بالتوقيت الشرقي (16:00 توقيت غرينتش)». ودعا أنصاره إلى «المجيء باكراً» إلى ساحة إيلليبس الواقعة جنوب البيت الأبيض، مبدياً ثقته بأن «حشوداً ضخمة» ستشارك في هذه التظاهرة.

وعلى الرّغم من مرور أكثر من شهرين على الانتخابات، لا يزال الرئيس الجمهوري الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين يرفض الإقرار بهزيمته أمام خصمه الديموقراطي، متذرّعاً بأنّ الانتخابات "سرقت" منه بواسطة عمليات تزوير كثيرة فشل في تقديم أيّ دليل على حصول أيّ منها.وفشل ترامب في إقناع المحاكم والمسؤولين عن سير الانتخابات في الولايات بمزاعمه هذه، لكنّه نجح في أن يزرع الشكّ في عقول قسم من أنصاره الجمهوريين.

