الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يعقد أول مؤتمر عام له منذ خمس سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 12:25 صباحا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أرشيفية: الإنترنت)

انطلقت في بيونغ يانغ الثلاثاء أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، في حدث هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات ويتوقّع أن يشهد إقرار خطط إقتصادية وسياسية جديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إنّ «المؤتمر العام الثامن لحزب العمال الكوري افتُتح في بيونغ يانغ».

ويوم السبت، أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية أن الزعيم كيم جونغ أون ترأس اجتماعا للمكتب السياسي تحضيرا لعقد مؤتمر نادر للحزب الحاكم في أوائل يناير الجاري، حيث من المتوقع أن يناقش المؤتمر خططا اقتصادية وسياسية جديدة. والمؤتمر هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات، والثامن فقط في تاريخ كوريا الشمالية
 

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