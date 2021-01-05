إيران تعلن رصد أول حالة من الفيروس المتحور

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 04:38 مساء
شابة تضع كمامة واقية من «كوفيد-19» لدى مرورها في أحد شوارع طهران. (أ ف ب)

رصدت إيران أول حالة من فيروس «كورونا المستجد» المتحور الذي اكتُشف للمرة الأولى في المملكة المتحدة، وفق ما أعلن وزير الصحة الثلاثاء، في يوم شهد تسجيل أدنى عدد من الوفيات بـ«كوفيد-19» منذ نحو سبعة أشهر.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في تصريحات متلفزة، «للأسف، الحالة الأولى من كوفيد-19 المتحور رُصدت لدى أحد مواطنينا الذي وصل من إنجلترا». وأوضح أن المعني «أُدخل أحد المستشفيات الخاصة، وفحوصنا المكثفة أظهرت أن (الفيروس) من النوع المتحور»، بحسب «فرانس برس».

النسخة المتحورة من الفيروس
وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة «كوفيد-19»، وأعلنت تسجيل أولى حالات الإصابة به في فبراير. ودفع رصد النسخة المتحورة من الفيروس التي يقول الخبراء إن عدواها تنتقل بشكل أسرع، أكثر من 50 دولة في العالم بينها إيران، إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة وإليها.

ولم يقدم نمكي تفاصيل عن هوية المصاب، لكنه أكد عدم تسجيل أي آثار للفيروس المتحور لدى عائلته ومخالطيه، وأنه عزل نفسه بعيد وصوله. وأعلنت إيران حتى الثلاثاء، إصابة مليون و255 ألفًا و620 شخصًا بالفيروس، توفي منهم 55.748، وفق الناطقة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري.

الأرقام الفعلية
لكن سبق لبعض المسؤولين الإيرانيين أن أكدوا أن الأرقام الفعلية هي أعلى من تلك المعلنة، وذلك بسبب معايير فحص الوفيات وتسجيلها رسميًّا على أنها وفيات بسبب «كوفيد-19». وأفادت لاري اليوم بوفاة 98 شخصًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهي المرة الأولى التي تسجل الجمهورية الإسلامية عدد وفيات ما دون عتبة المئة شخص، منذ 18 يونيو (87 ضحية). أما الإصابات اليومية فبلغت 6113، وهذا في حدود المستوى الذي سُجل على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، ويعد منخفضًا بشكل كبير عن الحصيلة القياسية للإصابات اليومية، التي بلغت 14501، وأُعلنت في 27 نوفمبر الماضي.

وأتى هذا الانخفاض في الوفيات والإصابات في أعقاب اعتماد السلطات الإيرانية إجراءات اغلاق مشددة في كل أنحاء البلاد لفترة أسبوعين اعتبارًا من 21 نوفمبر. ولا يزال بعض هذه الإجراءات معتمدًا إلى حد الآن.

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