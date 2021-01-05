مقتل 21 مدنيا شرق الكونغو الديمقراطية على أيدي متمردين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 04:31 مساء
نقطة عبور على الحدود بين أوغندا والكونغو الديمقراطية، 14 أغسطس 2019. (أ ف ب)

قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا «بوحشية» في مجزرة جديدة نُسبت إلى مقاتلين من مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة في قطاع روينزوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت الثلاثاء مصادر من الأمم المتحدة وأخرى محلية.

وصرح مصدر في بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية أن «الحصيلة الموقتة تشير إلى مقتل 21 مدنيا بوحشية» في مويندا بمقاطعة الشمال، وأن المهاجمين اتجهوا على الأرجح نحو نهر كابيمبو. وقال من جانبه دونات كيبوانا مدير إقليم بيني: «ارتكبت القوات الديمقراطية المتحالفة أعمال قتل، فقدنا للتو 22 شخصًا (...) بينهم عشر نساء»، وفق «فرانس برس».

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