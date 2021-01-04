«الطاقة الذرية»: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 06:07 مساء

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وهو معدل أعلى بكثير مما نص عليه الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى في العام 2015.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة «بدأت إيران اليوم بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 4.1 بالمئة في ست مجموعات طرد مركزي في منشأة فوردو (...) بهدف الوصول إلى نسبة تصل إلى 20%»، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان أنّ «مفتشي الوكالة تواجدوا في الموقع لفك ختم الوكالة من الاسطوانة التي تحتوي على مادة التغذية»، وأنّه «تم بعد ذلك ربط الاسطوانة بخط التغذية لبدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل الى 20%».

 وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه تم استخدام 1044 جهاز طرد مركزي من طراز «اي آر-1» في العملية. وأعلنت إيران في وقت سابق الاثنين أنها بدأت إجراءات عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، في خطوة تعد الأحدث والأكثر أهمية في التراجع عن التزاماتها بموجب اتفاق 2015 الذي قامت به حتى الآن.

وبدأت إيران في 2019 التراجع عن هذه الالتزامات ردا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في العام السابق وما تلاه من فرض عقوبات اقتصادية قاسية، بموجب سياسة «ضغوط قصوى» أميركية بحق إيران.

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