غانتس: نتفاوض مع الولايات المتحدة لشراء سرب مقاتلات «إف-35» إضافي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 04:39 مساء
المقاتلة الأميركية المتطورة «F 35» في الجو (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الإثنين، إنه يريد أن تشتري بلاده سربا ثالثا من مقاتلات الشبح «إف-35» من الولايات المتحدة، وإنه يأمل في إمكانية أن تتم الصفقة قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب في 20 من الشهر الجاري.

وتجري إسرائيل محادثات مع واشنطن بشأن كيفية الحفاظ على تفوقها العسكري بعد أن وافقت إدارة ترامب على صفقة محتملة لبيع مقاتلات إف-35 للإمارات العام الماضي. وفي السابق، لم تكن تلك الطائرات متاحة سوى لإسرائيل فقط في المنطقة، بحسب «رويترز».

توسع في أنظمة إف-35
وقال غانتس لتلفزيون واي-نت «دون شك نحتاج أن نتوسع في أنظمة إف-35. في الوقت الحالي لدينا سربان من إف-35. أعتقد أننا سنتوسع في ذلك. هذا ما طلبته من الأميركيين». وأضاف «أود شراء سرب آخر من إف-35 ثم بحث ما نفعله... (بعد ذلك)، هل سنستمر في شراء المزيد من إف-35 أم التحول إلى مقاتلات إف-15؟».

-  مسعى في «الشيوخ» الأميركي لمنع الإمارات من شراء مقاتلات «إف-35»
-  تعرف على قدرات الطائرات المقاتلة «إف-35» التي وافقت إدارة ترامب على بيعها للإمارات

ولم يحدد غانتس عدد طائرات إف-35 المقترح شراؤه في السرب الجديد. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إن السربين الموجودين بالفعل لدى إسرائيل يضمان 50 طائرة. وتفككت الحكومة الائتلافية التي كانت تضم غانتس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الماضي مما أدى لتحديد موعد إجراء انتخابات عامة في 23 مارس. وسيبقى الرجلان في منصبيهما لحين تشكيل حكومة جديدة بعد التصويت.

ولدى سؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستبرم صفقة الشراء الدفاعية مع الولايات المتحدة قبل انتهاء ولاية ترامب قال غانتس «أتمنى ذلك. أعتقد أن ميزانية الدفاع تحتاج لأن تدار بشكل مناسب». ومقاتلات إف-35 تصنعها شركة لوكهيد مارتن بينما تصنع بوينج مقاتلات إف-15.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سواريز ينفجر مع أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
صراع الحصول على لقاح لـ«كورونا» يشتعل.. الدول الغنية تسيطر على أكثر من صنف ...
دولى
«ذاك الذي حكى البحر».. وفاة حكيم الرواية الجزائرية
ثقافة وفن
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
ديوان المحاسبة يطلب إعادة النظر في قسط التأمين الطبي على الجهات الصحية العامة
ليبيا
«الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط
ليبيا
المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم
ليبيا
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
الثقافة الليبية 2020.. حصاد الهشيم في عام الجائحة
ثقافة وفن
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة في فبراير
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقود بالجملة تنتهي في أوروبا لكبار النجوم يتقدمهم ميسي وراموس وألابا وزلاتان