بريطانيا ترفض تسليم مؤسس «ويكيليكس» للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 01:20 مساء
جوليان أسانج بعد القبض عليه في لندن. (أرشيفية: الإنترنت)

رفض القضاء البريطاني، اليوم الإثنين، تسليم الناشط الأسترالي جوليان أسانغ مؤسس موقع «ويكيليكس» للتسريبات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ووفق وكالة «فرانس برس»، فإن القرار الصادر عن القاضية فانيسا باريتسر في محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن قابل للاستئناف.

وفي أبريل من العام 2019، تخلى رئيس الإكوادور، لينين مورينو، عن أسانغ وسحب منه حق اللجوء، ثم ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه؛ إذ كان لاجئًا في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن.

ومنذ العام 2010 نشر أسانغ وثائق سرية تتعلق بالجيش الأميركي، وتطالب واشنطن بترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

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