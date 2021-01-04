إعادة انتخاب نانسي بيلوسي لرئاسة مجلس النواب الأميركي

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي. (الإنترنت)

أعيد انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأميركي الأحد بأغلبية ضئيلة خلال الجلسة الأولى للكونغرس الـ117 التي أظهرت انقسامات عميقة.

وبيلوسي (80 عامًا) المتحدرة من كاليفورنيا والتي كانت الخصم الرئيسي لدونالد ترامب خلال الجزء الثاني من ولايته الرئاسية، تعود لتولّي منصبها لمدة سنتين رغم ممانعة بعض الأصوات في حزبها، وفق «فرانس برس».

216 صوتا لبيلوسي مقابل 209 لمنافسها كيفين مكارثي

وحصلت بيلوسي على 216 صوتا مقابل 209 لمنافسها الجمهوري كيفين مكارثي. وأعطى جميع الجمهوريين الذين كانوا حاضرين أصواتهم لهذا الأخير، بينما لم يعط خمسة ديمقراطيين أصواتهم لبيلوسي.

وتم تجديد المقاعد البالغ عددها 435 في مجلس النواب بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية.

وتبقى الأغلبية في مجلس الشيوخ معلّقة في الوقت الحالي بانتظار انتخابات فرعية في جورجيا، سيتقرر على أثرها ميزان القوى في واشنطن مع بدء ولاية الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير.

وستكون هذه رابع ولاية لبيلوسي، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب المهم.