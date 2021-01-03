سقوط جرحى بلبنان في انفجار مستودع لتخزين الغاز قرب الحدود السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 10:52 مساء
النار تتصاعد من مستودع لتخزين الغاز في شرق لبنان قرب الحدود السورية. (أ ف ب)

أعلن «الصليب الأحمر» اللبناني إصابة عشرة أشخاص على الأقل، الأحد، في لبنان إثر وقوع انفجار في مستودع لتخزين قوارير الغاز في منطقة الهرمل المتاخمة للحدود مع سورية. وتضم هذه المنطقة معابر حدودية غير قانونية عدة.

وقال مصدر في الجيش اللبناني إن «الانفجار ناتج عن تخزين قوارير غاز في مستودعات» في بلدة القصر بقضاء الهرمل شمال شرق لبنان، وفق «فرانس برس».

وأشار «الصليب الأحمر» اللبناني، الذي أرسل «ثلاث فرق» إلى منطقة الحادثة، إلى إصابة عشرة أشخاص. وغالبًا ما تتهم أحزاب ووسائل إعلام لبنانية «حزب الله» بحماية شبكات تعمل على تهريب البضائع إلى سورية، حيث يشارك عسكريًّا في النزاع الدائر منذ سنوات.

وتشير تقارير إعلامية إلى ازدهار أنشطة التجارة غير المشروعة في هذه المنطقة منذ بداية النزاع في سورية التي تعاني نقصًا في المواد الاستهلاكية، في ظل تراجع قيمة عملتها الوطنية وخضوعها لعقوبات غربية.

وتحظى مسألة تهريب البضائع بأهمية بالغة في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وسط سعي السلطات إلى إبقاء دعم مواد أساسية على غرار المحروقات والدقيق تجنبًا لارتفاع الأسعار في ظل مؤشرات تضخم حادة.

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