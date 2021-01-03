رئيس الوزراء البريطاني يؤكد معارضته لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 04:13 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية: أ ف ب).

أعاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، تأكيد معارضته لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا قائلا إنه يجب ألا يجرى إلا بعد مرور جيل كامل فيما جددت زعيمة اسكتلندا الدعوات لإجراء تصويت جديد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال جونسون خلال مداخلة في برنامج «أندرو مار شو» الذي يبث على شبكة «بي بي سي»، «الاستفتاءات، من خلال تجربتي وخبرتي المباشرة، في هذا البلد، ليست أحداثا ممتعة»، مضيفًا: «لا توجد قوة توحيدية ملحوظة في المزاج الوطني، هذا يحصل مرة في الجيل».

وصوّتت اسكتلندا للبقاء جزءا من المملكة المتحدة في استفتاء أجري عام 2014، وقد وصفته زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجون في ذلك الوقت بأنه تصويت واحد كل جيل، لكنها تقول الآن إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو أمر عارضته غالبية الاسكتلنديين، غيّر اللعبة.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة دعما ثابتا للاستقلال، مدعوما بالخلافات بين لندن والحكومات المفوضة حول التعامل مع فيروس كورونا، وكتبت ستورجون على الموقع الإلكتروني لحزبها يوم السبت لـ«وقت طويل، أخذت الحكومات البريطانية المتعاقبة اسكتلندا في الاتجاه الخاطئ وبلغت ذروتها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فلا عجب أن الكثير من الناس في اسكتلندا ضاقوا ذرعا».

وقالت ستورجون، «لم نرغب في المغادرة الاتحاد الاوروبي ونأمل في أن ننضم إليكم من جديد قريبا كشريك على قدم المساواة».

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