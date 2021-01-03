السعودية: إنهاء تعليق الرحلات الجوية والسماح للوافدين بالدخول إلى المملكة بشروط

أول سعودية تتلقى لقاح فيروس «كورونا المستجد» في الرياض، 17 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إنهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، وإعادة السماح بالدخول إلى البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية.



وكانت المملكة فرضت حظر دخول 20 ديسمبر الماضي كإجراء احترازي مضاد لانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول.



وقال مصدر في وزارة الداخلية إن هناك شروطا يجب توافرها في القادمين إلى المملكة، ومنها ألا يكون القادم من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا أو من أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من الفيروس، حسب جريدة «سبق».



وأضاف أنه من الواجب أن يقضي الراغب في الدول المنتشر فيها السلالات الجديدة مدة لا تقل عن 14 يومًا خارج هذه الدولة قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بالفيروس.



وكذلك، يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من الفيروس في منازلهم تحت المراقبة لمدة 14 يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية (PCR)، الأول بعد الوصول بما لا يزيد على 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.



أما فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من السلالات الجديدة يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.



وفيما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام دون فحص، أو الحجر المنزلي 3 أيام مع إجراء فحص.