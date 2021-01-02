الهند: محاكاة لعملية التطعيم ضد «كوفيد-19» قبل إطلاق حملة ضخمة في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 05:44 مساء
امرأة تجري اختبار «بي سي آر» في مومبي بالهند. 14 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

أجرت الهند محاكاة لعملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد السبت قبل أن تطلق هذا الأسبوع ربما حملة تطعيم ضخمة ضد فيروس «كورونا المستجد» في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة، وأوصت لجنة حكومية الجمعة باستخدام لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد»، المضاد لفيروس «كورونا»، وقد تبدأ أولى عمليات الحقن هذا الأسبوع بعد الحصول على الموافقة النهائية لهيئة تنظيم الأدوية الهندية.

وتطمح الهند، أكثر الدول في العالم تضررًا من فيروس «كورونا المستجد» بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إلى تطعيم نحو 300 مليون شخص بحلول منتصف العام 2021، وأودى الفيروس في الهند بحياة 148994 شخصا من 10286709 إصابات، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.

وقام «معهد أمصال الهند» الأكبر في إنتاج اللقاحات في العالم بتخزين عشرات الآلاف من جرعات لقاح «كوفيشيلد»، الذي طورته شركة «أسترازينيكا»، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وتم تدريب نحو 96 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية على تلقيحه.

ودارت المحاكاة السبت بشكل خاص على تدريب العاملين في الرعاية الصحية على دمى في المراكز التي تم إنشاؤها خصيصًا لحملة التطعيم القادمة في جميع أنحاء البلاد، وتعد بريطانيا  والأرجنتين أولى الدول التي سمحت بلقاح «أسترازينيكا - أكسفورد».

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