تايلاند: فرض إغلاق جزئي في بانكوك للحد من تفشي الوباء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 12:49 مساء
أحد النوادي الرياضية وهو مغلق في بانكوك. 2 يناير 2021 . (أ ب ف)

تغلق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم، السبت، في بانكوك كما يحظر بيع الكحول في المدينة، في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في تايلاند، ورغم أن البلاد كانت الدولة الأولى التي تكتشف إصابة بالفيروس خارج الصين في أوائل العام 2020، إلا أنها نجت نسبيا حتى نوفمبر من الوباء، مع تسجيلها ما يزيد قليلا على أربعة آلاف إصابة و60 وفاة، وفقًا لـ«فرانس برس».

وفي العاصمة بانكوك حيث سجّلت أكثر من 2600 إصابة، تحرّكت السلطات البلدية على الفور وأصدرت قرارا بإغلاق جزئي يدخل حيز التنفيذ، السبت، بعد ظهور إصابات في أكبر سوق للمأكولات البحرية في تايلاند الشهر الماضي، أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات التي سجّلت في 53 مقاطعة من أصل 77 في تايلاند. وحتى يوم السبت، وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 7300.

ويطال قرار الإغلاق الحانات والنوادي الليلية وحلبات الملاكمة ومعارك الديوك وصالونات التدليك والتجميل وصالات الألعاب الرياضية، وأعلنت العاصمة الجمعة إغلاق المدارس العامة لمدة أسبوعين.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة التي شكّلت لمواجهة «كوفيد-19»، تاويسين فيسانويوثينلا: «نريد فرض تدابير صارمة مثل الإغلاق التام أو حظر التجول، لكننا نحتاج إلى تدابير أشد لكبح هذه الموجة الجديدة من الوباء».

وأشار تاويسين فيسانويوثينلا إلى أنه من المتوقع «فرض قيود وتدابير في كل أنحاء البلاد بدءا من 4 يناير حتى 1 فبراير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البدء في تصوير الجزء التاسع من منوعة «هدرازي»
ثقافة وفن
فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي
رياضة محلية
«طائر الليل الحزين» يحلق في سماء القاهرة.. وفاة وحيد حامد
ثقافة وفن
العبدلاوي.. عاد من «كورونا» فأصاب عينه بمفرقعات رأس السنة
رياضة عالمية
الكونغرس يصوت لصالح إبطال «فيتو» ترامب في شأن موازنة الدفاع
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
بعد «بريكست».. هل تحظى بريطانيا بمكانة «أقوى» في العالم كما يأمل جونسون؟
دولى
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟