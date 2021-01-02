تايلاند: فرض إغلاق جزئي في بانكوك للحد من تفشي الوباء

أحد النوادي الرياضية وهو مغلق في بانكوك. 2 يناير 2021 . (أ ب ف)

تغلق الحانات والنوادي الليلية والمطاعم، السبت، في بانكوك كما يحظر بيع الكحول في المدينة، في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في تايلاند، ورغم أن البلاد كانت الدولة الأولى التي تكتشف إصابة بالفيروس خارج الصين في أوائل العام 2020، إلا أنها نجت نسبيا حتى نوفمبر من الوباء، مع تسجيلها ما يزيد قليلا على أربعة آلاف إصابة و60 وفاة، وفقًا لـ«فرانس برس».

وفي العاصمة بانكوك حيث سجّلت أكثر من 2600 إصابة، تحرّكت السلطات البلدية على الفور وأصدرت قرارا بإغلاق جزئي يدخل حيز التنفيذ، السبت، بعد ظهور إصابات في أكبر سوق للمأكولات البحرية في تايلاند الشهر الماضي، أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات التي سجّلت في 53 مقاطعة من أصل 77 في تايلاند. وحتى يوم السبت، وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 7300.

ويطال قرار الإغلاق الحانات والنوادي الليلية وحلبات الملاكمة ومعارك الديوك وصالونات التدليك والتجميل وصالات الألعاب الرياضية، وأعلنت العاصمة الجمعة إغلاق المدارس العامة لمدة أسبوعين.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة التي شكّلت لمواجهة «كوفيد-19»، تاويسين فيسانويوثينلا: «نريد فرض تدابير صارمة مثل الإغلاق التام أو حظر التجول، لكننا نحتاج إلى تدابير أشد لكبح هذه الموجة الجديدة من الوباء».

وأشار تاويسين فيسانويوثينلا إلى أنه من المتوقع «فرض قيود وتدابير في كل أنحاء البلاد بدءا من 4 يناير حتى 1 فبراير».