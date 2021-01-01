الكونغرس يصوت لصالح إبطال «فيتو» ترامب في شأن موازنة الدفاع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

صوت الكونغرس الأميركي، الجمعة، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الـ«فيتو» الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته ولايته دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع.

ووفق وكالة «فرانس برس»، فقد أقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم «اعتراضات الرئيس». وقام مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية بالخطوة نفسها الإثنين.

وكان الرئيس المنتهية ولايته اعترض على مشروع الميزانية الدفاعية للعام 2021 لعدم إلغائه القانون المعروف بـ«المادة 230»، الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها بالانحياز ضده. وأضاف متوجهًا إلى الجمهوريين: «تفاوضوا على مشروع قانون أفضل أو غيروا قادتكم الآن»، مشددًا على أن «مجلس الشيوخ يجب ألا يصادق على مشروع قانون الميزانية الدفاعية قبل إصلاحه!».

وتجاهل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل تغريدات ترامب، وحدد يوم الأربعاء موعدًا للتصويت على إبطال اعتراض الرئيس على مشروع قانون الميزانية الدفاعية. لكن السيناتور بيرني ساندرز قدم اعتراضًا إجرائيًّا يمكن أن يرجئ التصويت إلى الجمعة.