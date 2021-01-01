السناتور الجمهوري بيرديو يوقف حملته قبل أيام من انتخابات حاسمة في جورجيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 11:51 صباحا
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع في الانتخابات التشريعية بجورجيا، 21 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أعلن السناتور الجمهوري ديفيد بيرديو، الخميس، أنّه قرّر الخضوع لحجر صحّي بعد مخالطته مصابًا بفيروس «كورونا» المستجدّ، وأوقفَ بذلك حملته الانتخابيّة قبل أقلّ من أسبوع من انتخابات فرعيّة مزدوجة وحاسمة في ولاية جورجيا الأميركيّة ستُحدّد ميزان القوى في مجلس الشيوخ.

وحظيت انتخابات هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والمرتقبة في الخامس من يناير، باهتمام على الصعيد الوطني، إذ إنّ نتيجتها ستُسهم في تحديد إلى أيّ مدى سيتمكّن الرئيس المنتخب جو بايدن، من تمرير أجندته السياسيّة عبر الكونغرس ليتمّ إقرارها في صورة قوانين، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيكون على الديمقراطيّين الفوز بالمقعدين ليتمكّنوا من السيطرة على مجلس الشيوخ، بينما سيكون على الجمهوريّين المحافظة على مقعد واحد فقط لضمان احتفاظهم بالأغلبيّة.

- بايدن وترامب يشاركان في تجمعين في جورجيا دعما لمرشحيهما لمقعدي «الشيوخ»

وشدّد الجمهوريّون على أهمّية الفوز بانتخابات جورجيا، التي يرون فيها آخر خطوط الدفاع في مواجهة ما يصفونها بأجندة اليسار الراديكالي.

وكان مقرّرًا أن يكون بيرديو إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في تجمّع مساء الإثنين في أحد المعاقل المحافظة في جورجيا. لكنّ فريقه أوضح في بيان، أنّ السناتور الجمهوري كان على «اتّصال وثيق» بشخص يعمل لصالح حملته الانتخابيّة وثبُتت إصابته بالفيروس، دون أن يذكر ما إذا كان بيرديو سيتمكّن من المشاركة في التجمّع إلى جانب ترامب.

وأضاف فريقه أنّ نتيجة اختبارات «كوفيد-19» التي خضع لها السناتور بيرديو وزوجته «جاءت اليوم سلبيّة، ولكن بناءً على نصائح طبيبه (...) فإنّهما سيخضعان لحجر صحّي».

جورجيا ولاية جمهوريّة الانتماء إجمالًا، لكنّها صوّتت بفارق ضئيل لمصلحة بايدن في الانتخابات الرئاسيّة، ويخوض فيها بيرديو وكيلي لوفلر سباقًا محمومًا مع المرشّحين الديمقراطيّين جون أوسوف ورافايل وورنوك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تمنح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح «فايزر-بايونتيك»
دولى
«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020
ليبيا
العالم يبدأ استقبال 2021 تحت قيود «العزل»
دولى
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
حصاد 2020 في فلسطين: 4400 معتقل بالسجون الإسرائيلية منهم 170 طفلا
عربى
مستقبل ميسي.. مادة دسمة في سوق الانتقالات الشتوية
رياضة عالمية
«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»
رياضة محلية
أميركا و4 دول أوروبية تؤكد دعمها نجاح الملتقى السياسي ومسارات الحوار الليبي
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة ...
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتفادي الإصابة بـ«كورونا» مرتين