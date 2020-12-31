ماكرون: بريطانيا تبقى صديقتنا وحليفتنا رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 09:55 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته إلى الفرنسيين، الخميس، لمناسبة حلول السنة الجديدة أن المملكة المتحدة تبقى «صديقتنا وحليفتنا» رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون إن «بريكست هذا كان ثمرة التململ الأوروبي وكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة»، مؤكدا في ما يتعلق بفرنسا أن «مصيرنا هو أوروبي أولا»، بحسب «فرانس برس».

- جونسون: خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة «لحظة رائعة»
واليوم الخميس، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل «لحظة رائعة»، مؤكدا أن بلاده ستكون «مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج».

حملة تلقيح
من جهة ثانية، أعلن الرئيس الفرنسي خلال تمنياته للعام 2021 أنه لن يسمح «ببطء غير مبرر» في حملة التلقيح ضد «كوفيد-19» التي بدأت ببطء في فرنسا.

وأكد ماكرون الذي انتقده أشخاص اعتبروا أن حملة التلقيح بطيئة جدا خصوصا مقارنة بألمانيا، أنه لن يسمح «لأي شخص بأن يتلاعب بسلامة (العملية) وظروفها التي يشرف عليها علماؤنا وأطباؤنا».

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