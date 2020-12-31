حظر تجول ليلي في نيودلهي ومدن أخرى في الهند لمناسبة رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 12:55 مساء
أحد الباعة يرتب البضائع في نيودلهي قبل حلول نهاية العام، 31 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

أمرت سلطات نيودلهي وكبرى المدن الأخرى في أنحاء الهند، الخميس، بفرض حظر تجول قبيل ليلة رأس السنة في إطار جهودها للحد من موجة جديدة من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وسيستمر الإغلاق في العاصمة ليومين اعتبارا من الساعة 11.00 مساء وحتى السادسة صباحا، علما بأن التجمعات ممنوعة لأكثر من خمسة أشخاص حتى قبل فرض الإغلاق، حسب وكالة «فرانس برس».

في العادة يتدفق عشرات الآف الأشخاص على وسط نيودلهي لاستقبال العام الجديد. لكن في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لتتبع آلاف الأشخاص الذين عادوا أخيرا من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من الفيروس، فإن المدينة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة انضمت إلى عدد متزايد من الولايات الهندية التي فرضت قيودا صارمة على التجمعات لمناسبة رأس السنة.

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والعاصمة المالية بومباي ومدن كبرى أخرى في ولاية مهارشترا، فرضت تدابير إغلاق ليلي تستمر حتى الخامس من يناير. أما راجستان وأوتارخند، اللتان عادة ما تجتذبان أعدادا كبيرة من السياح الأجانب لتمضية عطلة نهاية العام، وتاميل نادو وغوجارات وكارناتاكا، فقد أمرت جميعها بفرض حظر تجول في رأس السنة.

سجلت الهند رسميا أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وهي ثاني أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة. لكن مع 150 ألف وفاة بين السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، فإن نسبة الوفيات تعد من الأدنى في العالم فيما أعداد الإصابات تباطأت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

لكن ظهور سلالة جديدة من الفيروس يقلق السلطات. ورصدت 25 إصابة على الأقل بالسلالة الجديدة، القادرة على الانتشار بشكل أسرع وفق خبراء، لدى أشخاص عادوا من بريطانيا. وأطلقت عملية كبيرة لتتبع آلاف الأشخاص الذين وصلوا من بريطانيا قبل تعليق الرحلات في 23 ديسمبر.

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