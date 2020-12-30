بايدن يختار كاثلين هيكس لمنصب نائبة وزير الدفاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 08:38 مساء
كاثلين هيكس نائبة لوزير الدفاع. (أ ف ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأربعاء كاثلين هيكس نائبة لوزير الدفاع، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب بالأصالة في حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينها.

وترأس هيكس الفريق التابع لبايدن والمكلّف تنسيق العملية الانتقالية في البنتاغون، وسبق أن عملت في وزارة الدفاع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وشغلت منصب مساعدة وزير الدفاع لشؤون الاستراتيجية والتخطيط والقوات، وفق «فرانس برس».

«ترميم تحالفاتنا»
وهي تعمل حاليا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. كذلك اختار بايدن الذي سيتم تنصيبه في 20 يناير، أن يعين كولن كال الذي كان بدوره عضوا في إدارة أوباما، في منصب رفيع في البنتاغون.

وجاء في بيان للرئيس المنتخب «هما يعرفان البنتاغون من الداخل والخارج وهما مهيّآن بشكل جيد للتصدي لكل التحديات التي تواجه قواتنا المسلّحة»، بما في ذلك «ترميم تحالفاتنا». وسبق أن اختار بايدن الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع.

وكانت كاثلين هيكس قد شغلت في عهد أوباما منصب نائبة وزير الدفاع بالوكالة لمدة ستة أشهر إلى أن تقاعدت في العام 2014 من دون أن يطرح اسمها على مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها.

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