الشركة الصينية «سينوفارم» تعلن فعالية لقاحها ضد «كورونا» بنسبة 79%

حقنة من لقاح فايزر - باونتيك المضاد لفيروس كورونا، أول ديسمبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت مختبرات شركة «سينوفارم» الصينية اليوم، الأربعاء، أن أحد لقاحاتها ضد فيروس «كورونا المستجد» فعال بنسبة 79%، وهو رقم أقل من ذلك الذي أعلنته منافستاها الأميركيتان «فايزر» و«موديرنا».

و«سينوفارم» هي أول شركة صينية تعلن أرقاما تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده، ومع ذلك بدأت السلطات الصينية في تطعيم أكثر من مليون شخص بمنتجات لم تصادق عليها رسميا بعد، حسب وكالة «فرانس برس».

من جهتها، قالت الشركة البريطانية «أسترازينيكا» شريكة جامعة أكسفورد إن فاعلية لقاحها تبلغ 70% لكن يمكن أن يصل إلى 100% بجرعتين.

وخصصت الصين حيث ظهر فيروس «كورونا المستجد» قبل عام موارد هائلة لتطوير لقاحات وعدت بجعلها «سلعة عامة عالمية»، واضطرت الدولة التي أوقفت انتشار الوباء عمليا على أراضيها، إلى إجراء اختبارات سريرية في بلدان أجنبية حيث لا يزال الفيروس ينتشر بقوة.

وهناك خمسة لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ولم تحدد «سينوفارم» ما إذا كانت التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول. وقالت المجموعة إنها تقدمت بطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.