حصيلة وفيات «كورونا» في أميركا اللاتينية والكاريبي تتجاوز نصف مليون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 01:06 صباحا
عمال في مقبرة بكولومبيا يدفنون إحدى ضحايا كورونا المستجد. 12 أغسطس 2020. (أ ف ب)

باتت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي الثلاثاء الثانية بعد أوروبا التي تتجاوز فيها الوفيات جراء «كوفيد-19» عتبة النصف مليون، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» استند الى احصاءات رسمية. 

وسجل ما لا يقل عن 500 ألف وفيات بين دول المنطقة ال29، أكثر من نصفهم في البرازيل (191 الفا) والمكسيك (120 ألفا).

ويوم الجمعة، بدأت ثلاث دول في أميركا اللاتينية حملة تطعيم ضد كوفيد-19، في وقت يسود فيه قلق في أوروبا من السلالة الجديدة من الفيروس التي تم رصدها في المملكة المتحدة والتي اكتشف أنها سريعة العدوى. وبعد ساعات فقط من تلقي الجرعات الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك، أطلقت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا حملات تطعيم

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