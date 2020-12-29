كامالا هاريس تتلقى لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19» وتحض السكان على الوثوق به

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 10:54 مساء
كامالا هاريس تتلقى اللقاح. (أ ف ب)

تلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19» على الهواء مباشرة، الثلاثاء، وحضت الجمهور على الثقة في هذه العملية، في حين سلط اختيارها للمستشفى الضوء على محنة المجتمع الأفريقي-الأميركي المتضرر بشدة.

وتلقت هاريس، التي كانت تضع كمامة، أول جرعة من اللقاح في مركز «يونايتد ميديكل سنتر» الواقع في منطقة واشنطن التي تضم عددًا كبيرًا من الأميركيين المتحدّرين من أصول أفريقية، وفق «فرانس برس».

وسُجّلت في مناطق غالبية سكانها من الأميركيين المتحدّرين من أصول أفريقية معدّلات مرتفعة من الوفيات والأمراض المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، فيما أشارت استطلاعات الرأي أيضًا إلى أن هؤلاء هم من الأكثر ترددًا في ما يتعلّق بتلقي اللقاح.

لقاح موديرنا
وقالت هاريس بعد تلقي اللقاح الذي صنعته شركة «موديرنا» الأميركية: «أريد أن أذكر الناس أن منطقتكم هي المكان الذي يمكنكم أخذ اللقاح فيه، إذ ستتلقون اللقاح على يد أشخاص يمكن أن يكونوا من معارفكم». وأضافت: «أريد أن أذكر الناس بأن لديهم مصادر موثوقة للمساعدة وهذا هو المكان الذي يمكنهم الذهاب إليه للحصول على اللقاح».

وستصبح هاريس أول نائبة رئيس سوداء ومن أصول هندية عندما تتولى منصبها في 20 يناير، وكذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب. وقد تلقت مجموعة من المسؤولين اللقاح أمام الكاميرات كجزء من الجهود المبذولة للتغلب على مخاوف السكان وإقناع الذين يشكون في أن اللقاحات ضرورية للعودة إلى حياة شبه طبيعية في الأشهر المقبلة.

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