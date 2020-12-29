الاتحاد الأوروبي يطلب من الصين إطلاق 12 ناشطا من هونغ كونغ حاولوا الهرب بحرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 04:03 مساء

دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بكين إلى الإفراج الفوري عن 12 ناشطا في هونغ كونغ أوقفوا في أغسطس أثناء محاولتهم مغادرة المستعمرة البريطانية السابقة على متن قارب إلى تايوان، وانتقد محاكمتهم المغلقة التي بدأت، الإثنين، في الصين القارية.

وقال ناطق باسم خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان فيما تقترب بكين وبروكسل من إبرام اتفاق ضخم بشأن الاستثمارات: «لم يتم احترام حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، والإجراءات القانونية اللازمة، ندعو إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص وإعادتهم بسرعة إلى هونغ كونغ»، وفق «فرانس برس».

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