الرئاسة الفرنسية: مقتل ثلاثة جنود خلال عملية في مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 09:44 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس (أ ف ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل ثلاثة جنود فرنسيين، الإثنين، في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم في منطقة هومبوري في شمال البلاد.

وبذلك يرتفع إلى 47 عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي منذ تدخل فرنسا عسكريا للمرة الأولى في يناير 2013 للمساعدة على طرد جماعات محلية ومسلحين اجتاحوا أجزاء من هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل في غرب أفريقيا، وفق «فرانس برس».

وقال بيان للاليزيه إنّ الرئيس إيمانويل ماكرون «يحيي ذكرى هؤلاء الجنود بأكبر قدر من الاحترام»، مشدداً على «تصميم فرنسا على مواصلة الحرب على الارهاب».

وتنتشر قوة برخان الفرنسية وقوامها 5100 جندي في منطقة الساحل حيث تواجه جماعات مسلحة إلى جانب جنود من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، يشكلون معا مجموعة دول الساحل الخمس.

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