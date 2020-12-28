حصيلة الوفيات في إسبانيا جراء «كوفيد-19» تتخطى 50 ألفا

ممرضات بمستشفى سانتا بفالنسيا في إسبانيا في 26 مارس 2020. (أ ف ب)

تخطت إسبانيا رسميا، الإثنين، عتبة 50 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» منذ بداية تفشي الوباء، حسب أرقام وزارة الصحة.

ومع تسجيلها 50,122 وفاة، أي بزيادة 298 عن آخر بيان لوزارة الصحة نشر الخميس، صارت إسبانيا رابع أكثر دولة متضررة في أوروبا الغربية خلف إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، وعاشر دولة على مستوى العالم، وفق «فرانس برس».

حملة تلقيح

وعانت إسبانيا منذ رفعها في يونيو التدابير التي كان ينظر إليها على أنّها من بين الأشد في أوروبا، للسيطرة على مسار الإصابات الجديدة. وفي مسعى إلى كبح الموجة الوبائية الثانية، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في أكتوبر حال طوارئ وطنية يتوقع أن تستمر حتى مايو.

والأحد، شرعت البلاد في حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد على غرار غالبية الدول الأوروبية. وتتوقع الحكومة أن يتلقى ما بين 15 مليونا و20 مليونا من أصل 47 مليون نسمة اللقاح بحلول يونيو.