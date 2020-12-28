باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من كورونا

لقاح شركة الأدوية البريطانية السويدية استرازينيكا.(الإنترنت)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية البريطانية السويدية استرازينيكا إن اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع جامعة اكسفورد تمكن من تحقيق «معادلة ناجحة» في ما يتعلق بالفاعلية لمكافحة «كوفيد-19»، المعروف بكورونا المستجد.

وقال باسكال سوريوت في مقابلة مع جريدة «صنداي تايمز» إن لقاح «اكسفورد-استرازينيكا» الذي تقيّمه حاليا هيئة ناظمة بريطانية مستقلة للمنتجات الطبية، يؤمن «حماية بنسبة 100 بالمئة» ضد الحالات الحادة من «كوفيد-19» التي تتطلب دخول المستشفى.

واعرب عن اعتقاده أن التجارب ستظهر أن مؤسسته توصلت الى لقاح تساوي فعاليته لقاح «فايزر-بايونتيك» بنسبة 95% و«موديرنا» بنسبة 94,5%، وقال «نعتقد اننا استدللنا الى المعادلة الناجحة وكيفية تحقيق فاعلية بعد جرعتين»، مشيرا الى أن هذه البيانات ستنشر في وقت ما.

وأعلنت الحكومة البريطانية في 23 ديسمبر أن مطوري لقاح «اكسفورد-استرازينيكا» قدموا بياناتهم الى الهيئة الناظمة لمنتجات الأدوية والرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تعطي الهيئة موافقتها الاثنين لتوزيع اللقاح، وفق جريدة «صنداي تلغراف»، وكان لقاح «فايزر-بايونتيك» الأول الذي يتم ترخيصه لاستخدامه من قبل الهيئات البريطانية في المملكة المتحدة، وقد جرى اعطاؤه الى 600 الف من الفئات الأكثر ضعفا في البلاد منذ الشهر الماضي، وكانت التجارب الأولية قد أظهرت نتائج متباينة في ما يتعلق بلقاح استرازينيكا. ففي البداية كان المعدل الوسطي للفاعلية 70 بالمئة، قبل ان يقفز الى 90 بالمئة بحسب الجرعة.

عاصفة حول بيانات اللقاح

خلف هذا المعدل الوسطي الناتج من تجارب واسعة النطاق أجريت في بريطانيا والبرازيل، كان هناك فاعلية بنسبة 62% لمن تناولوا جرعتين من اللقاح، وبالنسبة الى المتطوعين الذين أخذوا نصف جرعة في البداية ثم أخرى كاملة بعد شهر، كانت الفاعلية بنسبة 90%

وقال سوريوت إنه فوجئ بالنتائج الأولية، مضيفا «كنا نفضل نتائج أبسط»، وقوبل غياب الوضوح والشفافية بشأن التباين في النتائج بانتقادات واسعة. وقال سوريوت إنه لم يكن يتوقع الرفض الذي أعقب ذلك، مضيفًا: «افترضنا أن الناس سيصابون بخيبة أمل بعض الشيء، وهذا أمر مؤكد»، متابعا لكننا «لم نتوقع تلك العاصفة».

وجرى تعليق آمال كبيرة على لقاح استرازينيكا، الذي يستند الى نسخة ضعيفة من فيروس مأخوذ من الشامبانزي، وذلك بسبب تكلفته المنخفضة، ويتمتع لقاح استرازينيكا أيضا بأفضلية لوجستية، اذ يمكن تخزينه ونقله في ظروف تبريد عادية تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية لمدة ستة أشهر على الأقل، وهذا لا يقارن بلقاح «فايزر-بايونتيك» الذي يحتاج لأن يخزن على سبعين درجة تحت الصفر.

اللقاح ضوء في نهاية النفق

ومن المتوقع أن يحظى لقاح استرازينيكا بكل المواصفات المطلوبة للمصادقة عليه من قبل الهيئات البريطانية وقد طلبت الحكومة البريطانية 100 مليون جرعة من اللقاح، ومن المقرر توفير 40 مليون جرعة بنهاية مارس، ويأمل المسؤولون في أن يتمكن اللقاح من وضح حد لتفشي الفيروس في بريطانيا التي تعد من الدول الأكثر تضررا مع تسجيلها نحو 70 ألف وفاة.

وازدادت الاصابات على مستوى البلاد خلال الأسبوع الماضي، وخصوصا في جنوب شرق بريطانيا، ويعتقد ان وراءها طفرة جديدة للفيروس أكثر عدوى وتم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة، ووفقا لدراسة بريطانية، فإن الفيروس المتحور الجديد معد بنسبة 50 الى 74% أكثر.

وفي محاولة لاحتواء انتشار المرض، تم وضع الملايين في جميع أنحاء بريطانيا تحت قيود إغلاق أكثر صرامة دخلت حيز التنفيذ في 26 ديسمبر، كما فرضت عشرات الدول قيودا على السفر الى المملكة المتحدة لوقف انتشار الطفرة الجديدة.

وأقر وزير المال ريتشي سوناك في مقالة في جريدة «مايل أون صنداي» بأن هذا العام كان «عاما صعبا للجميع في هذا البلد»، ومع ذلك أضاف أن «التوزيع المبكر للقاحات والعمل الرائع لعلمائنا وخدمة الصحة الوطنية تعني أنه يمكننا الآن رؤية الضوء في نهاية النفق».

وقالت الشركة المصنعة للأدوية في المملكة المتحدة إن نحو 200 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا سيتم تصنيعها قبل نهاية العام، وأكثر من 700 مليون على مستوى العالم بحلول نهاية مارس من العام المقبل.