مقتل 4 جنود في تحطم مروحية عسكرية شمال باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 11:00 صباحا
مروحية تابعة للجيش الباكستاني . (الإنترنت)

تحطمت مروحية عسكرية في منطقة جبلية في شمال باكستان؛ ما أسفر عن مقتل أربعة جنود من بينهم الطياران، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الجيش الباكستاني في بيان: «إن المروحية تحطمت السبت في منطقة «غلغت-بلتستان» لأسباب تقنية أثناء نقل جثة جندي إلى المستشفى العسكري في سكاردو»، حيث تسجل باكستان أرقامًا قياسية في حوادث الطيران العسكري والمدني، مع حوادث متكررة للطائرات والمروحيات على مر السنوات.

فقد خضعت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية لمراقبة دقيقة هذا العام بعد سقوط إحدى طائراتها بين منازل في كراتشي ما أسفر عن مقتل 98 شخصًا، وفي أغسطس 2015، قُتل 12 شخصًا إثر تحطم مروحية عسكرية في شمال غرب البلاد.

وفي مايو من العام نفسه، تحطمت مروحية عسكرية من طراز «إم آي-17» في منتجع لتمضية العطل في تلال غلغت الخلابة، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم اثنان من السفراء الأجانب.

وتشتهر غلغت بلتستان بسلاسل جبالها الخلابة، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي وتتمتع بأهمية استراتيجية، إذ تتشارك حدودها مع الصين وأفغانستان وكشمير التي تسيطر عليها الهند.

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