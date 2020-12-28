زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب كرواتيا

شارع في مدينة زغرب الكرواتية في 24 ديسمبر 2020. ( أ ف ب)

ضرب زلزال قوته 5.2 درجة وسط كرواتيا وحدد مركزه قرب العاصمة زغرب صباح اليوم الإثنين، بحسب مركز أوروبا والبحر المتوسط لعلم الزلازل، بينما تفيد معلومات أولية بأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.



ويقع مركز الزلزال على بعد 49 كيلومترًا جنوب شرق زغرب (700 ألف نسمة) وعلى بعد 13 كيلومترًا جنوب غرب سيسيك (35 ألف نسمة) بحسب المصدر نفسه، ووكالة «فرانس برس».



وشعر السكان بالزلزال عند الساعة 06.28 (05.28 بتوقيت غرينتش).



وقال رئيس معهد رصد الزلازل الكرواتي كريسيمير كوك للتلفزيون الوطني (إتش آر تي): «لم نبلغ بالأضرار حتى الآن، وقوة الزلزال بلغت 5 درجات».



وأكدت وسائل إعلام حدوث أضرار طفيفة في سيسيك، حيث انهارت واجهات مبانٍ.



وضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر العاصمة الكرواتية في مارس الماضي، وتسبب في أضرار مادية جسيمة، إذ تعد البلقان منطقة نشاط زلزالي قوي، وتشهد هزات أرضية متكررة.