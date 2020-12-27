سقوط قتلى في أعمال عنف طائفية جنوب غينيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 09:52 مساء
صدامات في العاصمة الغينية كوناكري بعد الانتخابات المحلية، 06 فبراير 2018 (أ ف ب).

قُـتل ستة أشخاص على الأقل وأُصيب عشرات آخرون بجروح في أعمال عنف طائفية دارت السبت في جنوب غينيا، بحسب ما أفادت مصادر طبية وإدارية، الأحد.

وقال الطبيب كابا كوندي مدير مستشفى ماسنتا (جنوب) لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف إن حصيلة الضحايا بلغت السبت «ستة قتلى».

من جهته قال مدير الإدارة المحلية في مدينة ماسنتا الشيخ محمد ديالو إن «الحصيلة أكبر من ذلك»، من دون أن يحدد عدد القتلى. وتقع ماسنتا في غينيا الغابية وهي مدينة تشهد باستمرار أعمال عنف بين طائفتي «توما مانيا» المسلمة بغالبيتها و«توما» التي يدين القسم الأكبر من أفرادها بالأرواحية. ووفقًا لديالو فإن الوضع «خطير لكنه تحت السيطرة».

تعزيزات عسكرية
وقال مسؤول إداري آخر إن أعمال العنف أسفرت أيضًا عن إصابة أكثر من 40 شخصًا بجروح. وبحسب الدكتور كوندي فإن «عديد العسكريين أُصيبوا في الاشتباكات التي دارت بين الطائفتين واستُخدمت فيها بنادق الصيد».

وأضاف الطبيب: «من الصعب جدًّا التعرف على الجثث لأن جميعها تقريبًا قطعت بالسواطير وجماجمها سُحقت بالحجارة والهراوات». وأكدت مصادر أمنية أن الجيش أرسل السبت تعزيزات عسكرية من مدينتي غويكيدو ونزيريكوري المجاورتين لماسنتا.

عنف متكرر
وقالت مصادر محلية إن أعمال العنف اندلعت بسبب رفض أفراد طائفة «توما مانيا» تدشين مقر إقامة للزعيم الروحي لطائفة «توما» في المدينة وإقامة حفل تنصيبه فيها. وأوضح المسؤول الإداري الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائفتين اللتين تعيشان معًا منذ قرون عدة «كثيرًا ما تتشاجران حول أبوة المدينة (ماسنتا)، إذ تدعي كل منهما أنها أول من استقر فيها».

بدوره قال رئيس بلدية المدينة غنينيكو غيلافوغي إن «أبناء طائفة توما يقولون إنهم هم مَن أسس ماسنتا، في حين يقول (أتباع) توما مانيا عكس ذلك». وأعمال العنف بين الطائفتين متكررة وكثيرًا ما حدثت في السنوات الأخيرة بسبب نزاعات على الأراضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»