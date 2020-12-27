بيسكوف: العلاقة بين بوتين وإردوغان تسمح بحل الخلافات بانسجام

الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» ديمتري بيسكوف أن العلاقة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان «تسمح بحل الخلافات بانسجام»، مؤكدا أن العلاقات بين موسكو وأنقرة لديها «إمكانات هائلة».

وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج «موسكو.. الكرملين.. بوتين» على القناة التلفزيونية الفيدرالية «Rossiya-1» نقلتها وكالة «تاس» اليوم الأحد: «إن العلاقات الشخصية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان ومزاجهما البناء يسمحان بتحديد حلول متناغمة للخلافات».

وتابع: «إلى جانب ذلك، لدينا إمكانات هائلة للعلاقات الثنائية يمكن الاعتماد عليها. علاوة إلى ذلك، أن البلدين يقودهما قائدان يعتبر بعضهما بعضا أهلا للشرف والعمل». معتبرا أن «هذا شرط أساسي يضمن أن الموقف البناء للقائدين سيسمح بالخروج من الموقف بانسجام حتى عندما يحدث تضارب في المصالح».

وأضاف بيسكوف أن «روسيا وتركيا كلاهما لاعب جيوسياسي رئيسي، ويمكنهما ويجب عليهما تقديم مساهمات ملموسة لقضية السلام والاستقرار في المنطقة»، مختتما حديثه بالقول: «يمكنهما على الأقل ضمان عدم اندلاع حرب».

وفي وقت سابق، قال بوتين في المؤتمر الصحفي المعتاد في نهاية العام إن إردوغان شخص «يحافظ على كلمته»، رغم أن وجهات نظرهما بشأن بعض القضايا قد تكون مختلفة. فيما رد الرئيس التركي من جهته على بوتين بتصريح مماثل. وقال إنه يعتبر الرئيس الروسي «رجلا شريفا يفي بوعوده».