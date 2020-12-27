حملة تطعيم تنطلق في الاتحاد الأوروبي للقضاء على «كورونا»

انطلق في أوروبا صباح الأحد برنامج تطعيم عابر للحدود على نطاق غير مسبوق في إطار الجهود المبذولة للقضاء على جائحة كورونا، حيث أبرمت القارة عقودا مع عدد من الموردين للحصول على أكثر من ملياري جرعة لقاح، وهي تهدف لتطعيم جميع سكانها البالغين خلال العام القادم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ودشنت أوروبا الأحد برنامج تطعيم عابرا للحدود على نطاق غير مسبوق في إطار الجهود المبذولة للقضاء على جائحة «كوفيد-19»، التي عرقلت اقتصادها وأودت بحياة أكثر من 1.7 مليون نسمة في أنحاء العالم، وكانت القارة التي يبلغ عدد سكانها 450 مليونا قد أبرمت عقودا مع عدد من الموردين للحصول على أكثر من ملياري جرعة لقاح.

وتهدف الحملة لتطعيم جميع سكانها البالغين خلال العام القادم، ورغم أن في أوروبا بعضا من أفضل أنظمة الرعاية الطبية والموارد الصحية في العالم، دفع حجم الجهود الهائل دولا للاستعانة بالأطقم الطبية المتقاعدة في حين خففت دول أخرى القواعد التي تحدد من هم المسموح لهم بالقيام بالحَقن.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تنسق البرنامج في تغريدة: «نبدأ طي صفحة سنة صعبة التطعيم هو السبيل الدائم للخروج من الجائحة».

وتظهر عمليات المسح ترددا كبيرا حيال اللقاح في دول من فرنسا إلى بولندا، لكن قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين يروجون للقاح على أنه أفضل فرصة للعودة إلى قدر من الحياة الطبيعية العام القادم.