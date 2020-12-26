إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا

رجل ينتظر الخضوع لفحص «كوفيد-19» في مدينة غرنيكا الإسبانية، 25 أغسطس 2020. (أ ف ب)

سجلت إسبانيا السبت أربع إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» التي ظهرت أخيرا في بريطانيا، وهي الإصابات الأولى من هذه السلالة التي يتم اكتشافها على أراضيها، حيث أكد مسؤولون أن الحالات الأربع جميعها اكتشفت لدى أشخاص وصلوا أخيرا من بريطانيا.

وأفادت سلطات منطقة مدريد السبت بتسجيل أربع إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» التي ظهرت أخيرا في بريطانيا ويعتقد أنها أقدر على نقل العدوى. وهي الأولى التي يجري اكتشافها في إسبانيا.

ولفت المسؤول الثاني في سلطات المنطقة الصحية أنتونيو زاباتيرو للصحفيين إلى أن الحالات الأربع جميعها اكتشفت لدى أشخاص وصلوا أخيرا من بريطانيا، لكنه طمأن أن المرضى ليسوا في حالة صحية حرجة.

وأضاف: «نعلم بأن هذه السلالة معدية أكثر، لكنها لا تتسبب بأعراض أكثر خطورة لا داعي للهلع». كما يشتبه، بحسب المسؤول الصحي، بوجود ثلاث حالات أخرى من السلالة المتحوّرة لكن نتائج الفحوص التي جرت لهؤلاء لن تظهر قبل الثلاثاء أو الأربعاء».

ودفع ظهور السلالة الجديدة من «كورونا» أكثر من 50 دولة بينها إسبانيا إلى فرض قيود على السفر من بريطانيا، ومنعت مدريد منذ الثلاثاء دخول جميع القادمين من بريطانيا باستثناء المواطنين الإسبان والمقيمين.