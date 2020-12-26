مصرع 3 من قوات الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة أن ثلاثة من قوات حفظ السلام البورونديين قُـتلوا على أيدي «مقاتلين مسلحين مجهولين» في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تجرى، غدً الأحد، انتخابات رئاسية وتشريعية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «DPA».

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن «ثلاثة من القبعات الزرق البورونديين قُتلوا، واثنين آخرين أُصيبا بجروح» في هجمات استهدفت قوات الأمم المتحدة وقوات جمهورية أفريقيا الوسطى العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن الهجمات وقعت في ديكوا وسط البلاد وفي باكوما جنوبها، من دون مزيد التفاصيل.

وتأتي هذه الهجمات غداة إعلان ائتلاف جماعات مسلحة متمردة تخليه عن وقف أحادي الجانب لإطلاق النار، واستئناف الهجوم الذي يشنه منذ أسبوع على القوات الحكومية.

وقبل أسبوع، تحالفت المجموعات المسلحة المتمردة الرئيسية في أفريقيا الوسطى وشنت هجومًا على المحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، واتهمها معسكر الرئيس المنتهية ولايته فوستان أركانغ تواديرا بتنفيذ «محاولة انقلاب» بأوامر من الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه الذي أطاح حكمه في 2013 انقلاب أشعل حربًا أهلية لم تنطفئ، وينفي بوزيزيه الذي أبطلت المحكمة الدستورية ترشحه للانتخابات الرئاسية، أي دور له في هذا الهجوم.