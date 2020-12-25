البيت الأبيض يعلق على انفجار ناشفيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

علق البيت الأبيض على الانفجار الذي وقع صباح عيد الميلاد (الجمعة)، في وسط مدينة ناشفيل الأميركية.

وقال بحسب شبكة «إيه بي سي» الأميركية إنه «تم إطلاع الرئيس ترامب على الانفجار الذي وقع في ناشفيل بولاية تينيسي وسيواصل تلقي تحديثات منتظمة». وتابع البيت الأبيض أن «ترامب ممتن لوحدات الإسعاف والإنقاذ ويصلي من أجل أولئك الذين أصيبوا».

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وهز انفجار وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية في ساعات مبكرة الجمعة. ورجحت الشرطة أن يكون عملا مدبرا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحادث جارية بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).تسبب الانفجار فى انهيار أحد المبانى، وأضرار بالعديد من المبانى المجاورة، مما دفع إلى إخلاء عدة مبانى مجاورة للانفجار.

وصرح المتحدث باسم شرطة ناشفيل، دون أرون، بأن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار، مشيرا إلى أن وضعهم ليس حرجا. من جانبها، دعت إدارة الإطفاء المحلية المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث.