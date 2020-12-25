إصابات في انفجار قوي وسط ناشفيل الأميركية (فيديو)

آثار الانفجار وسط مدينة ناشفيل الأميركية. (تويتر)

هز انفجار وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية في ساعات مبكرة الجمعة.

وأعلنت شرطة ناشفيل على حسابها في «تويتر» أن الانفجار وقع في الساعة الـ6:30 صباح اليوم (بتوقيت الولايات المتحدة)، مؤكدة أن سيارة انفجرت في المكان، وفق قناة «روسيا اليوم».

ورجحت الشرطة أن يكون عملا مدبرا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة، مشيرة إلى أن التحقيقات في الحادث جارية بمشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).تسبب الانفجار فى انهيار أحد المبانى، وأضرار بالعديد من المبانى المجاورة، مما دفع إلى إخلاء عدة مبانى مجاورة للانفجار. وصرح المتحدث باسم شرطة ناشفيل، دون أرون، بأن ثلاثة مصابين نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار، مشيرا إلى أن وضعهم ليس حرجا. من جانبها، دعت إدارة الإطفاء المحلية المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

وقال رئيس منطقة مكتب إدارة الطوارئ في مترو ناشفيل إن عربة سكن متنقلة متوقفة انفجرت بالقرب من تقاطع الجادة الثانية وشارع التجارة فى وقت مبكر من يوم الجمعة، مما ألحق أضرارًا بعدد من المبانى القريبة، وذكرت على تويتر أن رجال الإطفاء تراجعوا بعد الحادث وتم حصر جميع الأفراد، وأشارت «سكوب ناشفيل» إلى اشتعال النيران في مبنى في وسط المدينة وخروج العديد من الأشخاص وجارى البحث عن ضحايا.