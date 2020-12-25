إردوغان: تركيا ترغب في «علاقات أفضل مع إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 03:15 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إن بلاده ترغب في «إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل»، مضيفا أن «المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين»، لكنه انتقد السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين واعتبرها «غير مقبولة».

وتوترت علاقات البلدين بشدة في السنوات الماضية، برغم قوة العلاقات التجارية وتبادلا طرد السفراء في العام 2018. ونددت أنقرة مرارا بالاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وبمعاملته للفلسطينيين، حسب وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالة عن إردوغان قوله بعد صلاة الجمعة في إسطنبول، إن تركيا لديها مشاكل «مع شخصيات على أعلى مستوى في إسرائيل»، وإن هذه العلاقات من الممكن أن تكون «مختلفة تماما» لو لم تكن تلك القضايا موجودة.

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وتابع: «السياسة تجاه فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا. من المستحيل أن نقبل السياسة الإسرائيلية تجاه فلسطين. تصرفاتهم التي تفتقر إلى الرحمة هناك غير مقبولة»، ومضى قائلا: «لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا مختلفة تماما... نريد أن نصل بعلاقاتنا إلى نقطة أفضل».

وتبادلت تركيا وإسرائيل طرد السفراء العام 2018 بسبب اشتباكات قتلت على إثرها القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة. وتواصلت التجارة بين البلدين دون انقطاع. وفي أغسطس اتهمت «إسرائيل» تركيا بمنح جوازات سفر لنحو عشرة من أعضاء حركة «حماس» في إسطنبول ووصفت ذلك بأنها «خطوة غير ودية للغاية» ستثيرها الحكومة مع المسؤولين الأتراك.

وانتزعت حركة «حماس» السيطرة على غزة من قوات موالية للرئيس محمود عباس العام 2007، وخاضت منذ ذلك الحين ثلاث حروب مع إسرائيل. وتقول تركيا إن «حماس» حركة سياسية مشروعة منتخبة ديمقراطيا.

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