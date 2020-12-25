أكثر من 25 مليون إصابة بـ«كورونا» في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 ديسمبر 2020, 01:39 مساء
صورة مؤرخة في 7 مارس 2020 لأشخاص أمام الكولوسيوم في روما. (أ ف ب)

سُجّلت رسميا أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس «كورونا المستجدّ» في أوروبا، وفق تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى بيانات السلطات الصحية المحلية، الجمعة.

ومنطقة أوروبا التي تضمّ 52 دولةً (وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا) هي الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا بواقع 19 مليونا و188 ألفا و172 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي بنحو 15 مليونا و24 ألفا و469 إصابة، وآسيا مع 13 مليونا و617 ألفا وأربع إصابات.

وحسب الوكالة الفرنسية، فقد كانت أوروبا أولى المناطق التي تجاوزت عتبة النصف مليون وفاة في 17 ديسمبر.

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