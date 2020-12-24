أطباء كوبيون يصلون إلى بنما لمكافحة «كوفيد-19» رغم انتقادات أميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 09:19 مساء
أفراد من الطاقم الكوبي لدى وصولهم إلى مطار بنما الدولي، 24 ديسمبر 2020 (أ ف ب).

أعلنت وزارة الصحة في بنما أنّ مجموعة من 220 متخصصا كوبيا في مجال الرعاية الصحية وصلوا إلى البلاد الخميس للمساعدة في مكافحة تفشي وباء «كوفيد-19» وذلك رغم انتقادات أميركية.

وقالت الوزارة في موقع «تويتر» إن الأطباء الكوبيين «سيعززون النظام الصحي في هذه المعركة على كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

الدولة الأكثر تضررا في أميركا الوسطى
وأعلنت بنما في 15 ديسمبر أنّها ستوظف أطباءً من كوبا والولايات المتحدة والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا لمواجهة الوباء رغم وجود قانون يجعل الممارسة الطبية مقتصرة على السكان المحليين. وتعدّ بنما الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء في أميركا الوسطى في ظل تسجيلها أكثر من 220 ألف إصابة وأكثر من 3600 وفاة بين سكانها البالغ عددهم 4.2 مليون نسمة.

غير أنّ الإعلان قوبل بمعارضة من مايكل كوزاك، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون النصف الغربي للكرة الأرضية.

وكتب كوزاك على «تويتر» في 21 ديسمبر: «يجب على الحكومات التي توظف عاملين طبيين كوبيين أن تضمن معاملتهم العادلة والإنسانية، على النقيض تماما مع نظام كاسترو الذي يتاجر بشجاعة العمال ويستغلها لتحقيق مكاسبه الخاصة». ودعا إلى «جعل العقود شفافة ودفع أجور العمال مباشرة».

أبطال المعطف الأبيض
وتعدّ الولايات المتحدة الحليف السياسي والاقتصادي الرئيسي لبنما. وقالت سفارة كوبا في بنما على «تويتر»، تزامنا مع نشر مقطع فيديو لأشخاص يرتدون معاطف بيضاء ويحملون العلم الكوبي: «أبطالنا ذوو المعطف الأبيض وصلوا إلى بنما».

وكان رئيس بنما لورينتينو كورتيزو أعلن عن خطط لتوظيف أطباء كوبيين في أغسطس، ولكنه تراجع بعد انتقادات من واشنطن وأخرى داخلية. رغم ذلك، اضطرت الحكومة إلى تغيير موقفها لعجزها عن توظيف عدد كاف من المتخصصين في الرعاية الصحية لمعالجة أزمة الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة الإسكتلندية تقول إن الوقت حان لتصبح إسكتلندا «دولة مستقلة» عن بريطانيا
دولى
شملت والد كوشنر ومحكومين في التحقيق الروسي.. ترامب «يثير الجدل» بقرارات عفو ...
دولى
آلاف السائقين الأوروبيين يمضون ليلة الميلاد على الحدود.. وأكثر من مليون أميركي ...
دولى
بالفيديو: «سكودا» تستعد لطرح سيارتها الجديدة (فيديو)
سيارات
النمروش يبحث مع وزير العمل آلية استيعاب «القوى المساندة» داخل مؤسسات الدولة
ليبيا
الدوري الإيطالي: ميلان ينهي 2020 متصدراً.. وإنتر يفوز بصعوبة على فيرونا
رياضة عالمية
مليون أميركي تلقوا لقاح «كوفيد-19» حتى الآن
دولى
«الوسط» تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الاتحاد السابق محمد لاغا
رياضة محلية
وزارة الاقتصاد تحيل «توصيات» للمجلس الرئاسي لتوفير احتياطي من الدقيق لشركات ...
ليبيا
نورلاند يلتقي افتراضياً قادة الكشافة الليبيين
ليبيا
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
القبلاوي: اتفاق مع مالطا على منح تأشيرات «شنغن» للمواطنين الليبيين نهاية يناير ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رونالدو يعتذر لجماهير يوفنتوس