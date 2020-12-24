كبير مفاوضي بروكسل: سنقف إلى جانب الصيادين الأوروبيين بعد اتفاق «بريكست»

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول «بريكست» ميشال بارنييه، بروكسل، 5 مارس 2020. (أ ف ب)

تعهد كبير المفاوضين في ملف «بريكست» عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الخميس بأن بروكسل ستقف إلى جانب الصيّادين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا التكتل.

وسيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعد اتفاق «بريكست» التجاري الذي أبرم الخميس، بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، بحسب «فرانس برس».

وقال بارنييه: «سيتطلب هذا الاتفاق جهودا. أعلم أن الاتحاد الأوروبي سيدعم صياديه. وسيرافقهم».

وأعلن، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.