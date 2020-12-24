واشنطن تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح «فايزر»

اللقاح المطور من «فايرز» و«بايونتيك». (أ ف ب)

اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 المطور من «فايزر-بايونتيك»، ستسلم بحلول يوليو، وفق ما ذكر البنتاغون، الأربعاء.



وبذلك يصل عدد الجرعات التي اشترتها الولايات المتحدة إلى 400 مليون -نصفها من فايزر والنصف الآخر من موديرنا- مما يسمح بتلقيح 200 مليون شخص، لأن اللقاح يعطى في جرعتين بفارق شهر، حسب وكالة «فرانس برس».



وأعلنت وزارة الدفاع في بيان «بموجب الاتفاق ستسلم فايزر 70 مليون جرعة على الأقل بحلول 30 يونيو 2021 والباقي في 31 يوليو على أبعد تقدير».

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ويعطي الاتفاق الحكومة الأميركية خيار شراء 400 مليون جرعة إضافية من لقاح «فايزر»، في حين اتهمت إدارة دونالد ترامب بتفويت فرصة تأمين كميات كبيرة من اللقاح. وتأمل الولايات المتحدة بتلقيح 20 مليون شخص الشهر الحالي مع أولوية للطواقم الطبية والمقيمين في دور رعاية المسنين.



والأحد، ارتأت لجنة خبراء أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما والموظفين الضروريين كالأساتذة والعاملين في المتاجر الكبرى والعناصر الأمنيين هم من الفئات المقبلة الواجب تلقيحها، أي 30 مليون شخص.



وأعلن وزير الصحة أليكس عازار في بيان «بفضل شراء الحكومة الفيدرالية جرعات إضافية سيدرك الأميركيون أن لدينا كميات كافية لتلقيح كل الراغبين بحلول يونيو 2021».