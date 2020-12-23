مليون أميركي تلقوا لقاح «كوفيد-19» حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 11:29 مساء
لقاح فيروس «كورونا» الخاص بشركة «موديرنا». (أرشيفية: رويترز)

أعلن مدير المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الأربعاء أن مليون أميركي تلقوا حتى الآن جرعة أولى من لقاح ضد «كوفيد-19». 

وقال روبرت ريدفيلد إن «الولايات المتحدة قطعت اليوم مرحلة أولى لكنها حاسمة. أبلغت السلطات المحلية عن تلقي أكثر من مليون شخص جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19 منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 أيام»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتجاوز إجمالي عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفا، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع الجائحة أن الويات المتحدة سجلت حتى مساء الإثنين 18 مليونا وستة آلاف و61 إصابة، منها 319 ألفا و190 حالة وفاة، وفق وكالة «فرانس برس».

ويأتي تخطي الولايات المتحدة هذه العتبة بعد أسبوع من انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

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